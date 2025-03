A Ucrânia nega as acusações da Rússia sobre os recentes ataques à infraestrutura energética russa

A Rússia acusa a Ucrânia de "interromper" os últimos acordos, enquanto Kiev afirma que Moscou tenta "instigar a guerra" com mentiras

MADRID, 26 mar. (EUROPA PRESS) -

As autoridades militares ucranianas negaram nesta quarta-feira as acusações feitas anteriormente pelo Ministério da Defesa da Rússia sobre uma série de supostos ataques ucranianos contra infraestruturas energéticas russas, que teriam causado incidentes no fornecimento de eletricidade.

O Ministério da Defesa russo havia relatado anteriormente uma tentativa de ataque com drones a uma instalação subterrânea de armazenamento de gás na Crimeia, bem como um ataque a uma linha de alta tensão na região de Bryansk nas primeiras horas da manhã e outro na noite de terça-feira a várias subestações de energia em Kursk.

"O regime de Kiev, ao continuar a danificar a infraestrutura de energia civil da Rússia, está na verdade fazendo todo o possível para interromper os acordos entre Rússia e EUA sobre as medidas passo a passo para resolver o conflito ucraniano", lamentou o Ministério da Defesa russo em seu canal no Telegram.

Horas depois, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia negou essas acusações e descreveu as declarações russas como "inválidas", pois o exército "não atacou" essas instalações. "O país agressor está espalhando acusações falsas e infundadas", disseram.

As autoridades militares ucranianas divulgaram uma postagem concisa em seu canal no Facebook acusando o lado russo de "instigar a guerra" por meio de "propaganda falsa e tentativas típicas da Rússia de enganar o mundo".

Representantes dos EUA se reuniram separadamente com autoridades russas e ucranianas na Arábia Saudita nesta semana. Após essas reuniões, as partes parecem ter concordado com o fim das hostilidades no Mar Negro, bem como dos ataques à infraestrutura de energia, embora Moscou tenha estabelecido condições.

