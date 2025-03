Starmer adverte que "todas as opções estão sobre a mesa" em face das tarifas de Trump

MADRID 12 mar. (EUROPA PRESS) -

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, confessou estar "decepcionado" com as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as importações de aço e alumínio e, embora tenha insistido que pretende continuar negociando um acordo comercial com o país norte-americano, também advertiu que "todas as opções estão sobre a mesa".

As tarifas de 25% que os Estados Unidos aplicaram desde quarta-feira ao aço e ao alumínio já receberam um compromisso da UE com uma nova bateria de medidas retaliatórias contra produtos que entrarão em vigor em abril e atingirão um valor de 26 bilhões de euros.

No entanto, ainda não foi tomada nenhuma decisão em Londres. "Estou desapontado (...), mas adotaremos uma abordagem pragmática", disse Starmer, durante uma aparição na Câmara dos Comuns, na qual ele evitou a sombra da retaliação por enquanto.

A esse respeito, o premiê britânico lembrou que o Reino Unido e os Estados Unidos continuam comprometidos com um acordo comercial que incluiria precisamente questões tarifárias, em referência a um dos principais pactos que Londres colocou no horizonte após o Brexit e que ainda está pendente hoje.

