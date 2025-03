Sánchez confirma que aumentará os gastos com defesa, mas garante que, enquanto for presidente, não mexerá nos gastos sociais

MADRID 26 mar. (EUROPA PRESS) -

O presidente do governo, Pedro Sánchez, reiterou que cumprirá seu compromisso de aumentar os gastos com defesa e que fará isso sem tocar em "um centavo" dos gastos sociais enquanto seu governo estiver no poder.

Em uma apresentação no Congresso dos Deputados para explicar a posição do governo sobre o rearmamento e o fortalecimento da segurança na Europa, ele garantiu que pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo.

"Enquanto este governo estiver em vigor, e eu continuar sendo o presidente do governo, esse esforço adicional de segurança não será feito em detrimento de nosso estado de bem-estar social", disse ele a seus parceiros parlamentares, muitos dos quais são contra o aumento dos gastos militares.

Na mesma linha, ele afirma que cumprirá os compromissos da Espanha com a União Europeia "porque não há ninguém como a Europa para cuidar da Europa" e, portanto, aumentará o investimento em segurança e defesa. "Mas faremos isso sem tocar em um centavo de euro nos gastos sociais ou ambientais", disse ele.

Esta notícia foi traduzida por um tradutor automático