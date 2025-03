Os promotores russos afirmam que a Rasmussen Global mantém "uma clara orientação antirrussa" e busca aumentar o apoio "ao regime de Kiev".

MADRID, 12 mar. (EUROPA PRESS) -

O Ministério Público da Rússia declarou nesta quarta-feira como "indesejável" a consultoria Rasmussen Global, fundada em 2014 por Anders Fogh Rasmussen, que foi primeiro-ministro da Dinamarca entre 2001 e 2009 e secretário-geral da Otan entre 2009 e 2014, afirmando que mantém "uma clara orientação antirrussa".

O escritório do promotor disse em um comunicado que a consultoria "desde a sua criação deu prioridade à consolidação da Ucrânia na chamada órbita de influência dos países ocidentais", antes de acrescentar que "intensificou sua retórica antirrussa" desde o início da invasão da Ucrânia, desencadeada em fevereiro de 2022 sob as ordens do presidente russo Vladimir Putin.

"Dessa forma, os membros da organização conduzem uma campanha de informação, propaganda e agitação em larga escala para mobilizar o máximo de pressão militar e financeira em favor do regime em Kiev", disse ele, antes de acrescentar que a consultoria "pede ao Ocidente que suspenda as restrições ao fornecimento de armas a Kiev para que possa usá-las para ataques contra alvos militares em território russo".

O Ministério Público argumentou ainda que a Rasmussen Global está pressionando por ações para "confiscar ativos russos congelados para fortalecer o apoio militar à Ucrânia" e "implantar missões de treinamento e consultoria com militares da OTAN em território ucraniano".

A Rasmussen Global afirma em seu site que foi fundada após o término do mandato de Rasmussen como secretário-geral da OTAN e enfatiza que "assessora clientes em questões transatlânticas, internacionais e de políticas públicas", com base em "décadas de experiência nos mais altos níveis das principais capitais, instituições europeias, OTAN e governos de ambos os lados do Atlântico".

