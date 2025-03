Rufián diz que Rodalies é "um inferno" e Sánchez admite "dificuldades", mas diz que o investimento aumentou

MADRID 19 mar. (EUROPA PRESS) -

O porta-voz da ERC no Congresso, Gabriel Rufián, reprovou o presidente Pedro Sánchez por considerar que o serviço de Cercanías na Catalunha --Rodalies-- é um "inferno" para os catalães que perdem "horas" de vida a cada semana devido a incidentes no serviço, para o qual o chefe do Governo admitiu "dificuldades", embora tenha defendido que o investimento aumentou nos últimos anos.

Na sessão de controle do governo na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, ele criticou o fato de que a cada ano 876 incidentes ocorrem no serviço ferroviário, e metade deles "excede uma hora e meia", o que causa perdas de cerca de dois milhões de euros por dia, como ele especificou.

"Hoje, na Catalunha, muitas pessoas, além do que pensam, do que votam, do que sentem, o que querem é que isso deixe de ser um inferno", disse Rufián, que também criticou o fato de o governo central investir apenas 8.000 milhões de euros nos Rodalies, enquanto gasta mais de 55.000 milhões de euros no serviço de alta velocidade (AVE).

Em sua resposta, Sánchez rejeitou essa comparação, que considera "injusta", e reiterou que seu governo "aumentou" o orçamento para os trens locais. No entanto, ele garantiu que seu governo "tem empatia" com os usuários que sofrem "dificuldades" no transporte público.

Esta notícia foi traduzida por um tradutor automático