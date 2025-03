Putin nomeia Alexander Darchiyev como o novo embaixador da Rússia nos EUA

MADRID 6 mar. (EUROPA PRESS) -

O presidente russo, Vladimir Putin, nomeou Alexander Darchiyev como o novo embaixador russo nos Estados Unidos, cargo que estava vago desde outubro de 2024, seguindo o acordo alcançado pelos dois países durante uma reunião realizada na semana passada na cidade turca de Istambul, em meio à aproximação mútua desde que Donald Trump retornou à Casa Branca em janeiro.

"Nomear Alexander Nikitich Darchiyev como embaixador extraordinário e plenipotenciário da Federação Russa nos Estados Unidos e observador permanente da Federação Russa na Organização dos Estados Americanos (OEA) em Washington", diz um decreto assinado pelo presidente e publicado no portal oficial de informações jurídicas da Rússia.

A nomeação ocorre menos de uma semana depois que o Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse em um comunicado que a delegação dos EUA em Istambul entregou uma nota oficial confirmando sua decisão de aceitar a nomeação do novo embaixador, que até agora era chefe do Departamento do Atlântico Norte no Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Moscou enfatizou que o novo embaixador, que faz parte da delegação russa em Istambul, deve viajar para os Estados Unidos para assumir seu cargo "em um futuro próximo". Assim, ele substituirá Anatoli Antonov, que foi removido de seu cargo por um decreto assinado por Putin em 10 de outubro de 2024, após o fim de seu mandato de sete anos.

As delegações da Rússia e dos EUA se reuniram por seis horas no Consulado dos EUA em Istambul para tentar continuar a trabalhar para restaurar o serviço completo das embaixadas em Washington e Moscou. O diálogo também faz parte de uma perspectiva de paz para a Ucrânia, embora as autoridades ucranianas permaneçam à margem das reuniões por enquanto.

Esta notícia foi traduzida por um tradutor automático