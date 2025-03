Oriente Médio - Exército israelense mata palestino que abriu fogo em posto de controle na Cisjordânia

O Hamas aplaude o ataque e pede "golpes qualitativos" contra Israel por seus "crimes" e "agressão" contra os palestinos

MADRID, 5 mar. (EUROPA PRESS) -

O exército israelense matou um homem palestino depois que ele abriu fogo em um posto de controle perto da cidade de Burqa, na Cisjordânia, um ataque que foi aplaudido pelo Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), que não reivindicou a responsabilidade pelo incidente.

"Um terrorista disparou contra os soldados da IDF em um posto de controle perto da cidade de Burqa", disse o exército em uma breve declaração, enfatizando que suas forças "responderam abrindo fogo contra o terrorista e matando-o". "Não há vítimas entre nossas forças", disse.

Depois disso, o ministério da saúde da AP disse em sua conta no Telegram que o falecido é Ahmad Mufid al-Kilani, 18 anos, enquanto o Hamas enfatizou que "a operação armada perto do assentamento de Homesh", construída em terras palestinas privadas em Burqa, "confirma que o espírito de resistência arde nos corações da juventude revolucionária, que não hesitará em aproveitar as oportunidades para desferir golpes qualitativos em resposta aos crimes da ocupação e sua agressão contra o povo, especialmente no norte da Cisjordânia ocupada.

"Lamentamos o herói martirizado Mufid al Kilani, da aldeia de Silat al Dahr, ao sul de Jenin. Nós nos curvamos aos heróis livres da Cisjordânia que estão abrindo caminho para a resistência com uma vontade inabalável e pedimos um aumento nas operações heróicas que confundem a ocupação e seu sistema de segurança", enfatizou, conforme relatado pelo jornal palestino 'Filastin'.

O exército israelense aumentou suas operações na Cisjordânia após os ataques realizados em 7 de outubro de 2023 pelo Hamas e outras facções palestinas, embora os primeiros nove meses desse ano já tenham registrado um número recorde de mortes na Cisjordânia.

Desde então, as autoridades palestinas relataram a morte de mais de 875 palestinos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental desde 7 de outubro de 2023, além de mais de 48.400 mortos na ofensiva de Israel contra a Faixa de Gaza após os ataques de 7 de outubro, que deixaram cerca de 1.200 mortos e quase 250 sequestrados, de acordo com o governo israelense.

