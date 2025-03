Organização palestina denuncia a morte de outro prisioneiro palestino preso em Israel desde 2023

Esse é o quarto palestino a morrer sob custódia israelense em apenas uma semana.

O Hamas atribui sua morte à "política de ocupação extremista" de Israel.

MADRID, 6 mar. (EUROPA PRESS) -

A Comissão para Assuntos de Detentos, uma organização palestina, denunciou na quinta-feira a morte de um prisioneiro palestino que foi internado no hospital Sorikoa após ser transferido da prisão israelense no Negev, onde estava preso desde sua prisão em dezembro de 2023.

A organização disse em um comunicado que, embora o prisioneiro, identificado como Ali Ashur Ali al-Batsh, 62 anos, tenha morrido em 21 de fevereiro, foi apenas na quinta-feira que as autoridades israelenses "revelaram" essa informação.

Ele disse que seus parentes foram notificados de sua morte com a ajuda da Sociedade de Prisioneiros Palestinos. Al Batsh tornou-se o mais recente prisioneiro palestino a morrer sob custódia israelense, depois que a Comissão para Assuntos de Detentos informou na segunda-feira a morte de Khaled Mahmoud Qasim Abdullah, morador do campo de refugiados na cidade de Jenin, no norte da Cisjordânia, preso na prisão de Megiddo.

A agência elevou para 62 o número de palestinos mortos em prisões israelenses desde os ataques ao território israelense em 7 de outubro pelo Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) e outras facções palestinas. A agência também estima que cerca de 300 detentos tenham morrido em prisões israelenses desde 1967.

"O número e a frequência dessas mortes estão aumentando para níveis sem precedentes, especialmente desde o início do genocídio em Gaza. A ocupação israelense tem total responsabilidade pelo assassinato de al-Batsh e de dezenas de outros prisioneiros e detentos sob sua custódia, alguns dos quais foram torturados até a morte", disse a organização.

A organização pediu que os responsáveis fossem "levados à justiça", conforme declarado no texto, que observa que Al Batsh é o quarto prisioneiro palestino a ser morto em apenas uma semana.

"O exército de ocupação responde apenas esporadicamente e de forma arbitrária às exigências legais para obter informações sobre os casos desses prisioneiros, e muitas vezes usa pretextos como investigações abertas para evitar a responsabilização. O exército israelense é a única parte capaz de revelar o destino daqueles cujas mortes não foram confirmadas e cujos corpos não foram devolvidos", disse ele.

O documento adverte que "milhares de palestinos permanecem presos e enfrentam graves violações, incluindo tortura, fome, maus-tratos, agressão sexual e condições sanitárias precárias" e conclama a comunidade internacional a "agir agora para salvar as vidas dos prisioneiros que permanecem sob custódia israelense".

O HAMAS CONDENA SUA MORTE

O Hamas, por sua vez, condenou a morte de al-Batsh, dizendo que foi o resultado da "política extremista da ocupação israelense", que busca "matar prisioneiros sob custódia por meio de práticas que equivalem a graves violações e crimes".

"Apelamos à ocupação para que interrompa esse método contínuo de atacar e liquidar prisioneiros e reafirmamos que essas práticas não conseguirão quebrar a determinação dos prisioneiros e a esperança de sua libertação iminente", disse o grupo armado palestino em um comunicado divulgado pelo jornal palestino Filastin.

Ele conclamou as "massas e pessoas de todo o mundo" a "agir em apoio" aos prisioneiros e "exercer mais pressão para apoiar sua causa".

Esta notícia foi traduzida por um tradutor automático