Mulher presa em Bilbao por oferecer tratamentos cosméticos sem qualificação médica em um apartamento turístico

BILBAO 12 mar. (EUROPA PRESS) -

Uma mulher foi detida na última terça-feira em Bilbao, acusada dos crimes de intrusão profissional e contra a saúde pública, por oferecer através das redes sociais, em um apartamento turístico da capital de Bizkaia, tratamentos estéticos para os quais são exigidas qualificações médicas, segundo o Departamento de Segurança.

A Ertzaintza tomou conhecimento na última terça-feira, por meio de uma denúncia anônima, de que uma mulher estava oferecendo nas redes sociais tratamentos cosméticos de Botox e preenchimentos faciais em um apartamento no bairro de Iralabarri, na capital da Biscaia.

A partir desse momento, foi montada uma operação policial na qual dois policiais não uniformizados entraram em contato com a mulher que oferecia esses serviços e, fazendo-se passar por clientes, marcaram uma consulta para aquela mesma tarde.

A mulher envolvida marcou uma consulta em um apartamento turístico em Bilbao, mostrando sua relutância em ir ao tratamento em conjunto, embora tenha finalmente concordado. Uma vez no apartamento, ela sugeriu aos supostos clientes que fizessem mais tratamentos do que o solicitado. Além disso, pediu-lhes que ficassem separadamente em diferentes cômodos do apartamento durante o tratamento.

Antes de iniciar o tratamento, os dois agentes se identificaram como policiais bascos e pediram a ela sua qualificação médica para realizar as intervenções, algo que a mulher não fez.

Em vista desses fatos, ela foi presa e acusada dos crimes de intrusão profissional e contra a saúde pública. Os policiais apreenderam frascos de várias substâncias, seringas e dinheiro da mulher presa.

A detida foi levada à sede da polícia para iniciar os procedimentos pertinentes. Assim que os procedimentos forem concluídos, ela será levada aos tribunais.

Esta notícia foi traduzida por um tradutor automático