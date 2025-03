Mazón fará uma declaração institucional nesta segunda-feira, por ocasião do Orçamento da Generalitat

VALÈNCIA 17 mar. (EUROPA PRESS) -

O presidente da Generalitat, Carlos Mazón, acompanhado pela conselheira de Economia e Finanças, Ruth Merino, fará uma declaração institucional nesta segunda-feira, às 09h30, em Les Corts, por ocasião dos orçamentos regionais para 2025.

A convocação, acrescentada na manhã desta segunda-feira à agenda do "presidente", ocorre depois que os orçamentos da Generalitat foram prorrogados no final do ano e sua apresentação foi adiada várias vezes. As contas regionais dependem das negociações que o PP está mantendo com seu antigo parceiro de governo, Vox.

As inundações devastadoras de 29 de outubro forçaram o adiamento de sua aprovação, já que elas deveriam chegar a Les Corts em 31 de outubro. A dana trouxe consigo uma remodelação do Consell e mudou as necessidades orçamentárias para lidar com a recuperação.

