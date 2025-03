Israel demole a casa na Cisjordânia do palestino que realizou um ataque em 2024

MADRID 12 mar. (EUROPA PRESS) -

O exército israelense demoliu na quarta-feira a casa na cidade de Qalqilia, na Cisjordânia, de um palestino responsável por um ataque em junho de 2024 que resultou na morte de um israelense.

Ele disse que "membros das Forças de Defesa de Israel (IDF) e da Polícia de Fronteira operaram em Qalqilia para destruir a casa do terrorista Ali Khalil", disse ele, antes de enfatizar que "as forças de segurança continuarão a trabalhar para prevenir o terrorismo e levar à justiça qualquer terrorista que prejudique os cidadãos israelenses ou as forças de segurança".

Jalil foi um dos responsáveis pelo ataque de 22 de junho de 2024 de uma célula da Jihad Islâmica contra um carro em Qalqilia, que matou Amnon Muchtar, morador da cidade israelense de Petah Tikva.

Tanto Jalil quanto um segundo suspeito envolvido no ataque, identificado como Yamal abu Haniye - cuja casa foi destruída em janeiro - foram mortos juntamente com outros sete suspeitos de terrorismo em uma série de bombardeios de drones israelenses em agosto de 2024 na Cisjordânia.

As autoridades israelenses mantêm uma política de demolição das casas de palestinos acusados ou condenados por realizar ataques, medidas punitivas denunciadas pelas autoridades palestinas como punição coletiva.

Esta notícia foi traduzida por um tradutor automático