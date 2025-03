O Irã nomeia o diplomata que ocupou o cargo durante a assinatura do acordo nuclear como seu representante na AIEA.

MADRID 6 mar. (EUROPA PRESS) -

O governo iraniano nomeou Reza Nayafi como seu novo representante permanente em organizações internacionais na capital austríaca, Viena, incluindo a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), em meio a tensões sobre seu programa nuclear.

De acordo com informações da agência de notícias iraniana Mehr, Nayafi substituirá Naziri Asl, que ocupa o cargo desde 2022. Nayafi já ocupou o mesmo cargo entre 2013 e 2018, período em que o histórico acordo nuclear de 2015 foi fechado.

As autoridades iranianas, que afirmam que seu programa nuclear é puramente pacífico, criticaram recentemente a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de reativar sua política de "pressão máxima", incluindo a imposição de um novo conjunto de sanções contra Teerã.

Elas também expressaram ceticismo em relação às declarações do presidente dos EUA sobre um possível processo de conversações ao mesmo tempo em que impõe sanções, embora a Rússia tenha confirmado que o programa nuclear do Irã será um assunto de conversações entre os dois países, que têm se aproximado nas últimas semanas.

Durante seu primeiro mandato, entre 2017 e 2021, Trump retirou unilateralmente os Estados Unidos em 2018 do histórico acordo nuclear assinado com o Irã três anos antes e impôs uma bateria de sanções contra Teerã que levou o país a reduzir seus compromissos com o pacto até que Washington voltasse a cumprir suas cláusulas.

Os EUA também realizaram um bombardeio no aeroporto de Bagdá, capital do Iraque, em janeiro de 2020, matando o então chefe da Força Quds da Guarda Revolucionária do Irã, Qasem Soleimani, e o "número dois" das Forças de Mobilização Popular (PMF) - uma coalizão de milícias iraquianas pró-governo apoiadas pelo Irã - Abu Mahdi al Muhandis.

Esta notícia foi traduzida por um tradutor automático