Irã diz que um país árabe entregará a carta de Trump a Khamenei nos próximos dias

Pequim sediará uma reunião trilateral entre China, Rússia e Irã na sexta-feira para discutir o programa nuclear do Irã.

O governo iraniano disse na quarta-feira que a carta escrita pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para o líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, será entregue nos próximos dias por um país árabe da região, embora tenha reiterado que Teerã ainda não recebeu a carta, cuja existência foi revelada na semana passada pelo presidente dos EUA.

"A carta foi escrita, mas ainda não chegou até nós", disse o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, que afirmou que foram tomadas medidas para que a carta seja entregue às autoridades pelo enviado especial de um país da região, sem mais detalhes, de acordo com a agência de notícias iraniana Mehr.

Ele reiterou que o programa nuclear do Irã é apenas para fins pacíficos, acrescentando que Teerã "sempre esteve aberto a negociações, mas essas conversas devem ser justas e respeitosas". "Negociamos o Plano de Ação Integral Conjunto - o nome oficial do acordo nuclear de 2015 - e continuamos a manter discussões hoje", disse ele.

"Apesar do fato de que os EUA há muito tempo se retiraram do acordo - referindo-se ao abandono unilateral do acordo ordenado por Trump em 2018, ainda estamos em negociações com os três países europeus - Reino Unido, França e Alemanha. A quarta rodada de negociações ocorreu há duas semanas e uma nova rodada deve ocorrer em breve", enfatizou o ministro das Relações Exteriores do Irã.

A esse respeito, Araqchi também confirmou que uma reunião trilateral será realizada nesta sexta-feira com a Rússia e a China, também signatárias do histórico acordo de 2015, uma reunião que foi confirmada pelo gigante asiático, cujo Ministério das Relações Exteriores indicou em uma breve declaração que "a China sediará uma reunião com a Rússia e o Irã sobre o programa nuclear iraniano em Pequim em 14 de março".

As autoridades chinesas disseram que o vice-ministro das Relações Exteriores da China, Ma Zhaoxu, liderará a reunião, que contará com a presença do vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Riabkov, e do vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Garibabadi. "Os três lados trocarão opiniões sobre a questão nuclear iraniana e outras questões de interesse comum", disse ele.

As observações de Araqchi foram feitas poucas horas depois que o presidente iraniano, Masud Pezeshkian, rejeitou as ameaças de Trump sobre seu programa nuclear, depois que ele abandonou a possibilidade de ação militar se não houver um novo acordo sobre a questão por meio de canais diplomáticos. "Quando você me ameaça, eu não quero negociar com você. Faça o que você quiser", disse Pezeshkian.

Trump retirou unilateralmente os Estados Unidos em 2018 do acordo nuclear histórico assinado com o Irã três anos antes e impôs uma bateria de sanções contra Teerã que levou o país a reduzir seus compromissos com o pacto até o retorno de Washington ao cumprimento de suas cláusulas. Desde seu retorno à Casa Branca, ele reativou um amplo conjunto de sanções, algo criticado pelo governo iraniano.

