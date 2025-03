O governo palestino pede "medidas de dissuasão" contra Israel para "interromper o genocídio".

Condena veementemente os "massacres contínuos" do exército israelense na Faixa de Gaza

MADRID, 19 mar. (EUROPA PRESS) -

O governo palestino pediu nesta quarta-feira "medidas dissuasivas" contra Israel para "deter o genocídio, o deslocamento e a anexação", depois que o exército israelense retomou na terça-feira uma campanha de bombardeios contra a Faixa de Gaza que já deixou mais de 400 palestinos mortos até agora.

O Ministério das Relações Exteriores da Palestina condenou "veementemente" os "massacres contínuos" de Israel em Gaza e denunciou que os últimos bombardeios causaram "a morte de famílias inteiras", de acordo com uma declaração publicada em sua conta na mídia social X.

Ele aplaudiu "as reações e posições internacionais que rejeitam o retorno de Israel à guerra genocida e ao deslocamento", embora tenha solicitado "medidas práticas para forçar o governo israelense a interromper imediatamente sua agressão e cumprir as resoluções internacionais".

O exército israelense retomou o bombardeio da Faixa de Gaza na terça-feira, deixando até agora mais de 400 mortos e centenas de feridos, rompendo o cessar-fogo acordado com o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), em vigor desde 19 de janeiro, o que desencadeou uma onda de críticas internacionais.

O governo israelense ordenou que o exército "reprimisse" o Hamas depois que o grupo palestino "rejeitou todas as ofertas" dos mediadores no âmbito do acordo de cessar-fogo e seus supostos preparativos para lançar ataques, embora o grupo tenha negado que estivesse planejando ataques e até mesmo afirmado que havia aceitado o plano apresentado pelo enviado dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff.

O Hamas tem insistido em manter os termos originais do acordo, que deveria ter entrado em sua segunda fase semanas atrás, incluindo a retirada dos militares israelenses de Gaza e um cessar-fogo permanente em troca da libertação dos reféns restantes ainda vivos, mas Israel voltou atrás e insistiu na necessidade de acabar com o grupo, recusando-se a iniciar contatos para essa segunda fase.

