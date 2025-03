Fugitivo de Los Angeles del Infierno procurado por assassinato e tráfico de drogas é preso em Madri

MADRID 5 mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes da Polícia Nacional e da Guarda Civil prenderam em Madri um fugitivo pertencente ao Los Angeles del Infierno, procurado por assassinato e tráfico de drogas, de acordo com um comunicado à imprensa.

O homem preso, de origem neozelandesa, havia encomendado o assassinato de um membro de uma gangue rival nos Estados Unidos e pagou US$ 20 mil por isso. Ele também era procurado por contrabandear mais de meia tonelada de cocaína para seu país de origem. Ele estava foragido há mais de dois anos e usava identidades falsas na França e na Eslováquia.

A investigação começou quando os policiais tomaram conhecimento da presença na Espanha de um fugitivo, um membro proeminente da gangue Los Angeles del Infierno MC. Ele tinha um mandado de prisão internacional emitido pelas autoridades do Texas por fatos ocorridos em 2020, quando ordenou o assassinato de um membro de uma gangue rival.

Quando os investigadores receberam as informações acima, começaram a monitorar as atividades das várias filiais da Hells Angels na Espanha. Em antecipação à celebração de uma festa planejada para uma de suas filiais em Madri, os agentes foram ao local, onde detectaram o fugitivo pela primeira vez quando ele estava entrando na sede, junto com outros membros do clube de motociclistas. Depois de permanecer no interior por quase oito horas, ele deixou o local em uma minivan junto com outras seis pessoas, até ser interceptado pelos investigadores na saída da A-2.

No momento de sua prisão, o fugitivo carregava entre seus pertences documentos falsos com sua fotografia e duas identidades diferentes, a saber, uma carteira de identidade e passaporte da França e uma carteira de identidade e carteira de motorista da Eslováquia. Atualmente, ele está na prisão aguardando extradição para os Estados Unidos para cumprir sua pena.

Esta notícia foi traduzida por um tradutor automático