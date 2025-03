A França se recusa a extraditar o ex-ministro argelino Abdesselam Bouchouareb por motivos médicos

MADRID 19 mar. (EUROPA PRESS) -

A justiça francesa recusou nesta quarta-feira a extradição do ex-ministro argelino da Indústria Abdesselam Bouchouareb por razões médicas, considerando que há um "risco" para sua saúde e "até mesmo para sua vida" caso ele seja devolvido ao território argelino.

Um tribunal francês decidiu contra seis pedidos de extradição apresentados contra o ex-ministro do governo argelino entre 2014 e 2017, sob a presidência de Abdelaziz Bouteflika, de modo que os processos foram finalmente arquivados.

Isso foi confirmado pelo procurador-geral da França, Raphael Sanesi de Gentile, que indicou que o tribunal considera que sua transferência poderia ter "consequências graves" devido à sua idade e estado de saúde. Enquanto isso, o advogado de Bouchouareb, de 72 anos, insistiu que ele é uma vítima dos "expurgos" implementados por Argel.

O sistema judiciário francês apontou que sua extradição poderia constituir uma violação do artigo 3 da Convenção Europeia de Direitos Humanos e da convenção franco-argelina de 2019. Além disso, o ex-ministro está morando no departamento de Alpes-Maritimes, na Côte d'Azur, há mais de um ano.

As autoridades argelinas, no entanto, solicitaram que ele fosse enviado de volta para que pudesse cumprir as sentenças de prisão contra ele por crimes financeiros.

As relações entre a França e a Argélia continuaram a se deteriorar nos últimos meses, principalmente devido à aproximação entre Paris e Rabat e à prisão de vários argelinos que vivem na França por supostamente incitarem a violência e espalharem mensagens de ódio.

A situação levou até mesmo o governo francês a declarar que pedirá a Argel que revise "todos os acordos" assinados pelos dois países, especialmente em vista do que considera ser uma falta de respeito aos compromissos sobre migração.

