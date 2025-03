Feragua critica a administração por sua "gestão desastrosa da água" diante da ameaça de restrições na estação de águas

SEVILLA 12 mar. (EUROPA PRESS) -

A Associação de Comunidades de Irrigação da Andaluzia (Feragua) lamentou a possibilidade de novas restrições na próxima campanha de irrigação, que foi atribuída às administrações pela "péssima gestão da água" nos últimos anos.

Foi o que disse seu presidente, José Manuel Cepeda, na última terça-feira na Comissão de Liberação de Água, na qual a Confederação Hidrográfica do Guadalquivir (CHG) relatou uma situação hidrológica muito desigual, com chuvas concentradas na parte mais ocidental e de menor importância na área oriental.

As reservas aumentaram em Sevilha, Huelva e, em menor escala, em Córdoba, enquanto na área de Jaén e Granada, onde estão localizados os grandes reservatórios da bacia (também em parte da província de Córdoba), os níveis de água armazenada permanecem mais baixos.

Assim, o CHG calcula um déficit de mais de 1.100 hectômetros cúbicos no Sistema Geral de Irrigação em relação à média histórica dos últimos 25 anos, embora esteja confiante, pelo menos, de que as alocações para a próxima campanha de irrigação possam estar próximas de 50%, dependendo das próximas chuvas em março e abril.

Em seu discurso aos outros participantes da Comissão, o presidente da Feragua lamentou que, apesar de toda a chuva que caiu este ano, os irrigantes estão expostos, "pelo sétimo ano consecutivo", à ameaça de novas restrições e criticou a realidade de que alguns reservatórios precisam liberar água.

PEDE "CONFORMIDADE" COM O PLANO HIDROLÓGICO DO GUADALQUIVIR

Em particular, Feragua solicitou ao Ministério da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico que "cumpra o que foi aprovado" no último Plano Hidrológico do Guadalquivir, "do qual foram excluídas algumas obras hidráulicas incluídas em planos anteriores, com a justificativa de que só planejariam o que realmente seria feito".

No entanto, passada a metade do ciclo hidrológico, "a realidade é que não foi iniciada nenhuma obra no Guadalquivir", disse o presidente da Feragua, que exigiu que a administração central "cumpra o Plano Hidrológico atual, que não está sendo cumprido porque os avanços no processamento são mínimos e lentos, apesar de todas as obras contempladas serem provenientes de planos anteriores e já poderem estar concluídas e em operação".

Por fim, o presidente da Feragua exigiu uma solução para os problemas de bombeamento de Breña II, que está operando há quatro anos com 10% de seu desempenho, e destacou que "essa ineficiência é motivo suficiente para que o Ministério retire da Acuaes a responsabilidade pela gestão desse reservatório".

Ele também pediu à confederação que pressione o Ministério para "retirar imediatamente a repercussão dos custos da estação de bombeamento nas taxas de água de Breña II e Arenoso propostas para 2025", e advertiu mais uma vez que os irrigantes não estão dispostos a pagá-la e realizarão um plano de impostos maciço. "Os irrigantes se recusam a ser o 'paganini' de uma infraestrutura que não lhes serve para nada, é a primeira vez que nos pedem que paguemos por uma infraestrutura que não nos presta um serviço, é um abuso e não o permitiremos", concluiu.

