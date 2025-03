A ERC pede que o governo apresente a PGE e acredita que, se ela não tiver o apoio, é porque "não está em conformidade com os acordos

MADRID 26 mar. (EUROPA PRESS) -

O porta-voz da ERC no Congresso, Gabriel Rufián, instou o Governo a apresentar o Orçamento Geral do Estado (PGE) mesmo que não tenha o apoio de todos os seus parceiros, embora acredite que essa falta de apoio se deva ao fato de o Executivo "não ter cumprido" seus acordos.

"Mesmo que não os apoie, deve apresentá-los", resumiu ao chegar à sessão plenária do Congresso, quando perguntado se o governo deveria apresentar as contas gerais para debate. De fato, Rufián acredita que apresentar a PGE faz parte da "normalidade democrática" e que, se o Executivo não pode apresentá-las, é porque "não cumpriu os acordos anteriores".

Em sua opinião, o governo "já está fraco" porque na câmara baixa já existe uma "maioria de direita", já que "Junts decidiu fazer um pacto e votar com o PP e o Vox", embora ele tenha descartado que o governo tenha que convocar eleições.

"O que ele deveria fazer é parar de falar primeiro com Junts e falar com o resto das formações políticas que têm uma certa afinidade lógica, não faz sentido falar primeiro com a direita, mas bem, isso é com eles", disse ele.

