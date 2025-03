O capitão preso pela colisão de dois navios no Mar do Norte é de nacionalidade russa.

MADRID 12 mar. (EUROPA PRESS) -

O homem preso por suspeita de homicídio culposo pela colisão de dois navios no Mar do Norte, ao largo da costa do Reino Unido, é o capitão do cargueiro português 'Solong' e tem nacionalidade russa, confirmou nesta terça-feira o proprietário do navio.

A polícia de Humberside anunciou na terça-feira a prisão de um homem de 59 anos como parte das investigações criminais sobre o incidente de segunda-feira, durante o qual o "Solong" bateu no navio-tanque de bandeira americana "Stena Immaculate", que estava ancorado no momento do impacto.

A empresa alemã Ernst Russ, proprietária do cargueiro, confirmou que todos os membros da tripulação são de nacionalidade russa e filipina, incluindo o capitão preso, segundo a BBC. Mais de trinta pessoas foram evacuadas após o impacto, que também deixou uma pessoa desaparecida, que agora é considerada morta pelas autoridades britânicas.

As autoridades britânicas já abriram investigações e também estão aguardando novos desenvolvimentos com Portugal e os Estados Unidos, embora já tenham descartado qualquer evidência de irregularidade intencional. A acusação confirmada na terça-feira também sugere uma possível negligência.

