Capacete azul da ONU é ferido em explosão de mina no sul do Líbano

MADRID 19 mar. (EUROPA PRESS) -

Um soldado da missão da ONU no sul do Líbano (UNIFIL) foi ferido pela explosão de uma mina perto da fronteira com Israel, um cenário recorrente de confrontos entre a milícia libanesa Hezbollah e as forças armadas israelenses.

O incidente ocorreu entre as cidades de Yater e Zibqin, de acordo com a agência de notícias oficial libanesa NNA. Um porta-voz da UNIFIL, Andrea Tenenti, explicou à Europa Press que o soldado ferido estava participando de uma "atividade operacional" na área, sem dar mais detalhes.

Tenenti, que confirmou que foi aberta uma investigação para esclarecer o ocorrido, descartou que se tratasse de um membro do contingente espanhol. A Espanha contribui com cerca de 700 soldados para essa missão de manutenção da paz, que também sofreu ataques diretos contra instalações e pessoal durante a recente guerra entre o Hezbollah e Israel.

Esta notícia foi traduzida por um tradutor automático