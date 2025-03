O braço armado do Hamas reivindica a responsabilidade pelo disparo de vários projéteis contra Tel Aviv

Ashraf Amra/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 20 mar. (EUROPA PRESS) -

O braço armado do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) reivindicou nesta quinta-feira o lançamento de vários projéteis contra Tel Aviv, no que descreve como uma resposta aos "massacres" perpetrados pelo exército israelense desde terça-feira, quando relançou sua ofensiva contra o enclave, violando o acordo de cessar-fogo alcançado em janeiro.

"Atacamos a cidade de Tel Aviv, dentro dos territórios ocupados - em referência a Israel - com vários foguetes 'M90 Maqadma', em resposta aos massacres de civis perpetrados pelos sionistas", disseram as Brigadas Ezzeldin al-Qassam, o braço armado do grupo islâmico, informou o jornal palestino Filastin.

O exército israelense confirmou em uma breve mensagem que "alertas foram ativados em várias áreas no centro de Israel após vários lançamentos da Faixa de Gaza", sem informações até o momento sobre impactos ou possíveis vítimas. O ataque seria o primeiro reivindicado pelo Hamas desde a reativação da ofensiva contra o enclave palestino.

O exército israelense retomou o bombardeio da Faixa na terça-feira, deixando mais de 430 pessoas mortas até o momento, incluindo mais de 180 crianças, e centenas de feridos. O porta-voz do Hamas, Abdulatif al-Qanu, confirmou na quinta-feira que estava "continuando suas conversas" com mediadores para "parar a agressão" de Israel contra Gaza, antes de pedir uma "ação urgente" dos países da região para "salvar" os palestinos do "genocídio".

