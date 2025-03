O assassino confesso de Andrea Bejarano, que deixa um filho de 7 anos, matou-a em casa e depois moveu seu corpo.

BURGOS 19 (EUROPA PRESS)

O assassino confesso de Andrea Bejarano, a mulher de 34 anos que desapareceu no último domingo e que deixou um filho de 7 anos, matou-a na casa da vítima e depois levou seu corpo para um local em Salinillas de Bureba (Burgos) com a intenção de escondê-lo.

Isso foi explicado pelo Delegado do Governo em Castilla y León, Nicanor Sen, que garantiu, em declarações à Europa Press, que foi o marido quem apresentou a queixa pelo desaparecimento de sua esposa e que acabou confessando, às 3 horas da quarta-feira, que havia acabado com a vida de Andrea Bejarano, na época.

Da mesma forma, Nicanor Sen indicou que "não houve nenhum tipo de queixa por violência de gênero" e que a morte de Andrea Bejarano é a primeira a ser registrada na Comunidade até agora em 2025, por isso o delegado insistiu "em continuar conscientizando a sociedade sobre esse flagelo, sobre números que são insuportáveis para uma sociedade democrática, onde o machismo, é claro, e a violência não têm lugar algum".

Por sua vez, o subdelegado do Governo em Burgos, Pedro de la Fuente, explicou que o marido da vítima a levou para um "lugar perto do rio" em Salinillas de Bureba, um lugar com "laços sentimentais para ambos", e escondeu o corpo "em um lugar muito bem escondido".

De la Fuente elogiou o trabalho realizado pela Polícia Judiciária, que "conseguiu solucionar" esse crime em apenas algumas horas após o desaparecimento de Andrea Bejarano no domingo, quando "a preocupação e a investigação policial correspondente" começaram e hoje de manhã encontraram o corpo da mulher depois que seu marido confessou.

Ele é um homem de 42 anos com quem a falecida vivia e tinha um filho de sete anos em comum. De la Fuente confirmou que o homem está sob custódia aguardando julgamento, enquanto o corpo de Andrea Bejarano precisa ser examinado pelo médico legista que determinará a causa da morte.

O casal e seu filho estavam "perfeitamente situados em Burgos, estabelecidos e trabalhando".

O homem trabalhava no Exército, na base militar de Castrillo del Val, e ela trabalhava como técnica de laboratório no Hospital Universitário de Burgos, especificamente na área de Microbiologia.

Esta notícia foi traduzida por um tradutor automático