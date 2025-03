AMP: Houthis do Iêmen relatam "confrontos de horas" com navios dos EUA no Mar Vermelho

Rebeldes denunciam novos bombardeios das forças dos EUA contra duas províncias no noroeste do Iêmen

Os rebeldes houthis do Iêmen denunciaram na madrugada desta quarta-feira uma operação militar contra "navios de guerra inimigos no Mar Vermelho", em referência às forças norte-americanas, assegurando que "o confronto continuou durante várias horas", no marco das crescentes hostilidades na zona devido à ofensiva israelense sobre a Faixa de Gaza, reativada há pouco mais de uma semana.

"Em represália à agressão dos Estados Unidos contra nosso país em 26 de março, e no marco de combater a escalada com a escalada, as forças de mísseis, os veículos aéreos não tripulados e as forças navais realizaram uma operação militar conjunta nas últimas horas visando os navios de guerra inimigos no Mar Vermelho, liderados pelo porta-aviões 'Harry S. Truman', de onde é lançada a agressão contra nosso país", explicou o porta-voz de operações militares do grupo, Yahya Sari.

Em um comunicado divulgado em seu canal Telegram, ele disse que "os combates e combates continuaram por várias horas (...) até o momento deste comunicado", divulgado às 4h40 (horário local, 2h40 na Espanha). O porta-voz saudou a "eficácia" e a "responsabilidade" demonstradas pelas forças rebeldes diante da "agressão".

O grupo também anunciou que continuará a responder à "agressão dos EUA" e à "escalada com escalada" e que continuará a "impedir a navegação israelense" no Mar Vermelho e a realizar operações contra o inimigo israelense até que a agressão cesse e o bloqueio à Faixa de Gaza seja suspenso".

Posteriormente, os houthis denunciaram novos bombardeios dos EUA em pontos das províncias de Sa'ada e Amran, no noroeste do país, sem relatos de vítimas ou danos materiais até o momento.

De acordo com relatos do canal de televisão iemenita Al Masirah, que é ligado ao grupo, aviões norte-americanos lançaram ataques nos arredores da capital de Saada, a homônima Saada, e nas cidades de Sahar e Al Salem, na mesma província.

Ele disse que os EUA também bombardearam a cidade de Sufian, em Amran, como parte de uma nova campanha de ataques norte-americanos contra supostos alvos rebeldes, que controlam parte do Iêmen.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou há uma semana o início de uma "ação militar decisiva e decisiva" contra a insurgência Houthi no Iêmen, apoiada pelo Irã, em retaliação à sua campanha de ataques à navegação no Mar Vermelho - realizada em resposta à ofensiva israelense contra a Faixa de Gaza, que foi reativada em 18 de março, violando o cessar-fogo de janeiro.

