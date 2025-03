AMP: Funcionário da ONU é morto em bombardeio no centro da Faixa de Gaza

As autoridades de Gaza afirmam que o ataque deixou vítimas estrangeiras e que um dos feridos morreu após chegar ao hospital.

MADRID, 19 mar. (EUROPA PRESS) -

As autoridades da Faixa de Gaza, controlada pelo Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), denunciaram nesta quarta-feira a morte de um trabalhador humanitário das Nações Unidas em um bombardeio atribuído ao exército israelense contra o centro do enclave, evento que deixou outros cinco funcionários "gravemente" feridos.

O Ministério da Saúde de Gaza disse em um comunicado publicado em sua conta no Telegram que "seis trabalhadores estrangeiros de organizações da ONU foram feridos" em um bombardeio israelense, antes de acrescentar que "um deles morreu depois de ser transferido para o Hospital Mártires de Al Aqsa", localizado na cidade de Deir al-Ballah.

De acordo com informações veiculadas pelo canal de televisão Al Jazeera, do Catar, o bombardeio atingiu um prédio usado pela ONU como alojamento para seus funcionários de ajuda internacional, sem detalhes até o momento sobre suas identidades ou as agências para as quais trabalhavam.

Pouco tempo depois, as Forças de Defesa de Israel (IDF) se distanciaram das acusações, afirmando que "as IDF não atacaram a sede da ONU em Deir al-Bala'a". "As IDF pedem que a mídia seja cautelosa com relatos não verificados", disse em uma breve mensagem em seu site de rede social X.

O bombardeio foi condenado pela assessoria de imprensa das autoridades de Gaza, que acusou Israel de "cometer um crime horrível ao atingir o pessoal da ONU na Faixa de Gaza", algo que "se soma ao histórico de violações e crimes contra a humanidade da ocupação israelense".

Em um comunicado, o escritório afirmou que o bombardeio "é um ataque flagrante que equivale a um crime de guerra" e denunciou "a insistência da ocupação em atacar trabalhadores humanitários e obstruir os esforços de ajuda na Faixa de Gaza".

"Esse crime ocorre no contexto de uma política deliberada de atacar a ONU e as instituições humanitárias para impedi-las de realizar seu trabalho de entrega de ajuda ao povo palestino, que está sofrendo condições catastróficas por causa da agressão contínua", disse ele.

Portanto, ele considerou Israel "totalmente responsável" pelos "ataques ao pessoal humanitário" e condenou "o silêncio internacional diante dos crimes contra o pessoal humanitário, o que equivale a cumplicidade no crime e um incitamento à ocupação para que continue cometendo outras violações".

"Enfatizamos que os ataques da ocupação contra trabalhadores humanitários, em um momento em que ela continua a obstruir sistematicamente a entrada de ajuda e a bombardear centros e armazéns de ajuda humanitária, é uma tentativa de reforçar sua política de fome contra nosso povo na Faixa de Gaza", disse ele.

Em vista dessa situação, ele conclamou a ONU a "adotar uma postura clara e firme em relação a esse crime", bem como "medidas imediatas para responsabilizar a ocupação e interromper sua agressão contra civis e trabalhadores humanitários na Faixa de Gaza".

Por fim, solicitou "uma investigação internacional urgente sobre esse crime", bem como que "as instituições de direitos humanos tomem medidas imediatas para responsabilizar a ocupação israelense por seus crimes crescentes".

O exército israelense retomou o bombardeio da Faixa de Gaza na terça-feira, deixando até agora mais de 400 mortos e centenas de feridos, rompendo o cessar-fogo em vigor desde 19 de janeiro, o que desencadeou uma onda de críticas internacionais.

O governo israelense ordenou que o exército "reprimisse" o Hamas depois que o grupo palestino "rejeitou todas as ofertas" dos mediadores no âmbito do acordo de cessar-fogo e seus supostos preparativos para lançar ataques, embora o grupo tenha negado que estivesse planejando ataques e até mesmo tenha dito que havia aceitado o plano apresentado pelo enviado dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff.

O Hamas tem insistido em manter os termos originais do acordo, que deveria ter entrado em sua segunda fase semanas atrás, incluindo a retirada dos militares israelenses de Gaza e um cessar-fogo permanente em troca da libertação dos reféns restantes ainda vivos, mas Israel voltou atrás e insistiu na necessidade de acabar com o grupo, recusando-se a iniciar contatos para essa segunda fase.

Esta notícia foi traduzida por um tradutor automático